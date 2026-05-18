На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

На Камчатке один из крупнейших вулканов на полуострове — Шивелуч — выбросил столб пепла. Об этом сообщает пресс-служба Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый выброс достиг в высоту 6,5 километра над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился к юго-востоку от вершины. Днем ранее столб пепла возвысился над вулканом Безымянный — в высоту он поднялся на 6,5 километра. По предположениям ученых, исполин может извергнуться уже в ближайшие пару дней. В районе вулканов объявлен оранжевый код авиационной опасности.

Еще один пепловый выброс произошел несколькими днями ранее. 14 мая вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до четырех километров над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-западном направлении к поселкам Атласово, Лазо, Таежный и селу Долиновка Мильковского округа. Местных жителей предупреждали о возможном пеплопаде.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо. Тогда исполин выбросил столб пепла на высоту 3,6 километра.