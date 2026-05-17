В Шереметьево упал беспилотник

В столичном аэропорту Шереметьево обнаружили обломки упавшего беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани в Telegram.

«На территории аэропорта Шереметьево 17 мая 2026 года в 4:21 мск было зафиксировано падение обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным администрации аэропорта, фрагменты дрона находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные службы.

До этого аэропорт Шереметьево возобновил обслуживание пассажиров после введенных мер безопасности на фоне угрозы от беспилотников.

Меры были введены в ночь на 17 мая. Пассажиров предупредили о необходимости быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета, в связи с текущей ситуацией.

Ранее Москву пытались атаковать более 30 дронов.