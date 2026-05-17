Мощный взрыв прогремел в Израиле

Рядом с городом Бейт-Шемеш в Израиле прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на компанию Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов.

© Соцсети

«Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемета, расположенного в окрестностях Иерусалима», — уточняется в публикации.

Этот населенный пункт находится в 30 километрах от столицы страны.

В Tomer пояснили, что громкий звук связан с заранее запланированным экспериментом. По словам представителей компании, все прошло в соответствии с планом.

Ранее стало известно, что США и Израиль ведут усиленную подготовку к возобновлению ударов по Ирану. По данным источников, Тегеран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры, если начнутся боевые действия.