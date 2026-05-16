В российском городе вспыхнул ангар

Пожар возник в ангаре в Перми, к тушению привлечены более 60 человек, сообщили в министерстве территориальной безопасности края.

"В Перми огнеборцы ликвидируют пожар в ангаре на улице Правобережной. Информации о пострадавших не поступало, площадь пожара уточняется. По данным МЧС, к тушению привлечено более 60 человек и 16 единиц техники", - указано в сообщении.

В пресс-службе МЧС уточнили, что площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

"Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет", - сказали в министерстве.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара.

Отмечается, что в Пермском крае не зарегистрировано инцидентов, связанных с беспилотниками.

В новость внесены изменения (19:09 мск) - добавлена информация о локализации пожара.