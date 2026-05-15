В США самолет врезался в жилой дом

В городе Акрон (штат Огайо) легкомоторный самолет потерпел крушение, врезавшись в жилой дом, что привело к сильному пожару.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти, в результате авиакатастрофы погибли оба человека, находившиеся на борту воздушного судна, среди жильцов дома и на земле никто не пострадал.

Для установления причин случившегося Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США инициировали совместное расследование.

Ранее сообщалось, что в США супруги истязали приемных детей и морили их голодом.