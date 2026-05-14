В Самаре против подростков завели дело о теракте

Два подростка из Татарстана арестованы после поджога трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба УФСБ региона.

"УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность лиц, причастных к совершению поджога железнодорожного трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". <…> Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержаны двое несовершеннолетних жителей Татарстана, которые в ходе опроса подтвердили факт совершения преступления. Они рассказали, что получили задание неизвестного лица, пообещавшего им вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

Суд заключил обоих подозреваемых под стражу.