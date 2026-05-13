В Киеве взорвалась машина

В центре Киева загорелся, а затем взорвался автомобиль. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС со ссылкой на на местные СМИ.

Инцидент произошел 13 мая, возле Бессарабской площади, на фоне сигналов воздушной тревоги.

По словам очевидцев, после возгорания раздалось несколько взрывов. Над местом происшествия поднялся столб густого черного дыма.

На место прибыли представители экстренных служб. Полиция частично перекрыла движение, в результате образовалась пробка.

Официальных комментариев правоохранители пока не предоставили.

Журналисты заметили, что у Бессарабской площади ранее также взрывались машины. В частности, автомобиль взорвался в сентябре 2017 года, при этом погиб 1 человек, трое получили ранения.