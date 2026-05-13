Певице Линде грозит 10 лет тюрьмы

Известная певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «КоммерсантЪ» с ссылкой на источник.

По данным газеты, 12 мая наряд полиции задержал исполнительницу и доставил на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Источник уточнил, что после допроса процессуальный статус артистки изменился. Он добавил, что с высокой долей вероятности следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения.

Это связано с тем, что, по версии следствия, артистка оформила права на песни вместе с музыкальным издателем, владельцем компании «Профит» Андреем Черкасовым, хотя, с юридической стороны, они принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.

Журналисты отметили, что Черкасов находится под стражей с ноября прошлого года.

Напомним, что между Фадеевым и Линдой долгое время тянется конфликт из-за авторских прав на композиции «Ворона», «Песни тибетских лам» и других.

По мнению адвоката Вадима Багатурии, певице «может грозить до 10 лет лишения свободы свободы без нижней границы». Он пояснил, что потерпевший окажется вправе подать и гражданский иск о возмещении вреда, если причастность артистки к махинациям будет доказана.

Ранее Фадеев сообщил, что сожалеет о том, что они с Линдой «оказались в этой точке». По словам продюсера, на протяжении трех десятилетий он пытался урегулировать вопрос мирно через представителей Гейман — в том числе гендиректора певицы Михаила Кувшинова и Черкасова.