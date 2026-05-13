В Турции скончался турист из России

Тело российского туриста было обнаружено в номере отеля на турецком курорте Аланья, сообщает газета Alanya Türk.

В публикации издания говорится: «Сотрудники гостиницы в районе Тюрклер заметили, что 44-летний постоялец... долго не выходил из номера, и сообщили соответствующим службам. Номер открыли запасным ключом, на полу лежало безжизненное тело».

Медики констатировали смерть, а тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины произошедшего, добавляется в статье.