Электричка сошла с рельсов в Белгородской области

Электричка сошла с рельсов в Яковлевском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

© Dmitry Shchukin/iStock.com

Инцидент произошел с составом, который следовал по маршруту Разумное — Томаровка. По предварительной информации, причиной стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна — это могло быть вызвано детонацией взрывного устройства. Машинисту пришлось экстренно затормозить, из-за чего половина вагона сошла с рельсов.

В момент аварии в поезде находилось 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины — ее доставили в больницу. На месте работают все оперативные службы, в том числе саперы Минобороны РФ. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.