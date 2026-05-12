В российском городе прогремел взрыв

Дом получил повреждения при отражении атаки БПЛА в Оренбурге. Об этом заявил глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

По его словам, на место выехали оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее губернатор заявил, что в регионе объявили воздушную тревогу. Действует план «Ковер» — аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Могут наблюдаться перебои в связи вплоть до ее полного нарушения.

Над Оренбуржьем сбили четыре БПЛА, которые летели на промышленные предприятия

Напомним, что 29 апреля Солнцев также заявлял об угрозе ударов БПЛА. По его информации, ВСУ попытались атаковать несколько промышленных предприятий. Силы ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника над территорией Оренбургской области — жертв и пострадавших удалось избежать.