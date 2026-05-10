Reuters cообщило о выявлении еще двух случаев хантавируса

Два подозрительных случая хантавируса выявлены вдали от судна MV Hondius, на котором началась вспышка заболевания. Симптомы болезни отмечены у британца — жителя отдаленного острова Тристан-да-Кунья. Ему стало плохо после того, как он покинул круизный лайнер, сообщает Reuters.

Симптомы вируса обнаружены также у 32-летней женщины, проживающей на юге Испании. Она почувствовала недомогание после авиаперелета. В двух рядах от нее сидела голландка, которая ранее заразилась вирусом на судне и позже скончалась в больнице.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на судне хантавирус был выявлен у восьми человек.