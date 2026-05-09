В Таиланде загадочно пропал россиянин

В Таиланде после посещения врача загадочно пропал 39-летний российский турист Андрей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина в конце апреля прилетел в Бангкок, поселился в хостеле на Кхаосан. 1 мая у него возникли проблемы с пищеварением, он обратился в местную больницу. Врачи осмотрели туриста, выписали обезболивающее.

Очевидцы рассказали, что Андрей после приема средства жаловался на время от время появляющиеся галлюцинации, панические атаки, бред. Также он признался, что утратил документы, деньги и попросил о помощи.

Через некоторое время турист покинул хостел, его заметили у посольства РФ, а затем — у полицейского участка.

Журналисты уточнили, что друзья и волонтеры начали поиски Андрея. Кроме того, в Таиланд собирается вылететь его родственники.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нередко пропадают россияне. Так, в 2026 году в неизвестном направлении исчезли 40-летний IT-специалист из Уфы Денис, 24-летний криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим, 25-летний учитель Александр.