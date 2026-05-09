Под Белгородом пять человек пострадали в результате удара ВСУ

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект, в результате чего были ранены пять мирных жителей.

Среди пострадавших - 12-летняя девочка и трое сотрудников скорой медицинской помощи. Все они госпитализированы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ребенок получил резаную рану лица. У водителя и фельдшера - осколочные ранения плеч, у второго фельдшера - осколочные ранения ног. Ноги ранены и у пятой пострадавшей.

Также в Разумном повреждены сам коммерческий объект, стоящие рядом павильон и 18 автомобилей.

По информации губернатора, за сутки с 7 по 8 мая в регионе были ранены восемь человек, в том числе боец подразделения "Орлан". В шести муниципалитетах были повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, социальный и инфраструктурный объекты.