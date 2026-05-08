Пьяный вэсэушник открыл огонь в одесской пиццерии

В Одессе задержан военнослужащий, устроивший стрельбу в одном из заведений общественного питания на Среднефонтанской улице.

Причиной агрессивного поведения мужчины стало долгое ожидание заказа.

«На Среднефонтанской в пиццерии "Пицца жрица" неизвестный открыл стрельбу — прозвучало около пяти выстрелов из пистолета», — сообщают местные паблики.

По информации очевидцев, после совершения правонарушения мужчина скрылся во дворе жилого дома, где и был блокирован прибывшими нарядами полиции.

Также по данным местных журналистов, личность нарушителя была установлена в кратчайшие сроки: «Устал ждать пиццу... стрелком оказался 43-летний Михаил Ф., военнослужащий. По предварительным данным, он был пьян». Несмотря на интенсивную стрельбу, в результате инцидента никто не пострадал, так как боец производил выстрелы исключительно в воздух.

При задержании у военнослужащего было обнаружено незаконное оружие: «У него изъяли незарегистрированный травматический пистолет "Форт-12Р"». В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.