В российском городе разверзлась земля

В Арзамасе Нижегородской области разверзлась земля. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ni Mash.

Речь идет о садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) №6 и №10. По информации источника, за эту весну там образовалось уже три огромных провала в земле, которые с каждым днем увеличиваются в размерах. Уточняется, что причиной появления ям стал размыв грунта, к которому привели снежная зима и подземные течения.

Месяцем ранее на аналогичную проблему жаловались жители другого населенного пункта Нижегородской области — деревни Валтово, где образовался провал в земле глубиной два метра. По их словам, он становился больше с каждым часом.