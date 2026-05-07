В дагестанском городе произошел пожар на АЗС

В Дагестане снова произошел пожар. На этот раз пламя охватило АЗС в Каспийске. Инцидент произошёл на пересечении улиц Кирова и Батырая. Огонь мгновенно перекинулся на здание автосервиса, которое вплотную примыкает к топливным колонкам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Московский Комсомолец

Как отмечает канал, клубы чёрного дыма густыми столбами идут и из отдельно стоящего здания местной шиномонтажки, расположенной по соседству.

На данный момент в экстренных службах не располагают данными о пострадавших.

Стоит отметить, что тревожные сигналы с дагестанских заправок поступали и ранее. Всего за несколько дней до этого пожара сразу несколько автозаправочных станций в республике приостановили свою деятельность. Причина — массовые проверки, выявившие грубые нарушения требований как пожарной, так и промышленной безопасности.