Сухогруз перегородил путь судам в Босфоре

Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен из-за заглохшего сухогруза Queen Bee под флагом Панамы. Об этом пишет газета Milliyet.

Журналисты заметили, что у сухогруза вышел из строя двигатель. Власти, с тем, чтобы как можно восстановить транзит через пролив, направили к судну буксиры.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года Босфор был закрыт для прохода судов в обоих направлениях из-за неисправности оборудования у 106-метрового сухогруза B LINE, следовавшего из Израиля в Болгарию. На место ЧП был оперативно отправлен буксир Kurtarma-5.

Кроме того, движение судов в Босфорском проливе приостанавливали из-за неисправности сухогруза Annita. В буксировке принимали участие буксиры Kurtarma 7 и 8, а также катер Kegm-8.