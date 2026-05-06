В Польше разбился самолет

В Люблинском воеводстве на востоке Польши потерпел крушение пожарный самолет, пилот воздушного судна не выжил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию.

© Wildlife Photographer of the Year

По ее информации, авиакатастрофа произошла в селе Осухы недалеко от города Билгорай. Разбившийся самолет Dromader принимал участие в тушении крупного лесного пожара.

Как заявили в полиции, согласно предварительным данным, трагедия случилась из-за неблагоприятных погодных условий. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Пожар в Люблинском воеводстве уже распространился на площадь более 250 га. В тушении огня задействованы спасатели, военные, поднята спасательная авиация, передает агентство.

До этого самолет канадской авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной во время инцидента в аэропорту. В результате происшествия двух человек спасти не удалось, еще около десяти пострадали. На борту воздушного судна находились 72 пассажира и четыре члена экипажа, в пожарной машине — два человека.

Ранее мужчина устроил крупный лесной пожар, пытаясь уничтожить клеща.