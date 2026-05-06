В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

При ударе украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Джанкою погибли пять человек, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в Telegram.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли», — указал политик.

Он выразил соболезнования их родным и близким. По словам Аксенова, семьям погибших будет предоставлена необходимая помощь и поддержка.

ВСУ атаковали Крым

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Крым. Сообщалось, что по беспилотникам работают ПВО и мобильные огневые группы.