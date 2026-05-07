В России ограничили полеты 14 аэропортов

В ночь на 7 мая полеты временно ограничили 14 российских аэропортов. Об этом написал в "Максе" представитель Росавиации Артем Кореняко.

По информации на канале в мессенджере, такие меры из соображений безопасности были приняты в воздушных гаванях Калуги, столичных Внуково и Шереметьево, Ярославля, Геленджика и Краснодара, Саратова, Пскова, Иванова, Ульяновска, Сочи, Тамбова и Самары.

А аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. До этого сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Таганрог в Ростовской области, а также Брянск и Тулу. Местные жители слышали взрывы, которые раздались на фоне работы системы ПВО. В Москве тоже были сбиты три дрона.