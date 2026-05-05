Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло

В результате атаки ВСУ на Чебоксары число пострадавших выросло, сообщает РИА Новости во вторник со ссылкой на источник в Минздраве региона.

В сообщении уточняется, что оперативные данные изменились, и число пострадавших в результате украинской атаки граждан увеличилось до 34. Погибло два человека, отметили в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чебоксарах в результате атаки ВСУ пострадали 32 человека, двое погибли. Губернатор региона отметил, что основной удар ВСУ пришелся на гражданскую инфраструктуру – повреждено 28 многоквартирных домов, в которых проживает больше восьми тысяч человек.