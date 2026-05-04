Возле Белого дома в США устроили стрельбу

В районе Белого дома произошла стрельба. Точное количество пострадавших пока не называется, пишет New York Post со ссылкой на пресс-бюро Секретной службы.

Инцидент произошел 4 мая, в нескольких кварталах к югу от Белого дома, на Национальной аллее, недалеко от Монумента Вашингтона.

Автор статьи уточнил, что несмотря на перестрелку, мероприятие в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и владельцев малого бизнеса прошло по расписанию.

В Секретной службе заметили, что сотрудники отреагировали на перестрелку полицейских с неизвестным злоумышленником, направились на место происшествия.

«Один человек был ранен сотрудниками правоохранительных органов; его состояние в настоящее время неизвестно», — отметили в ведомстве.

После начала перестрелки журналистов, находившихся рядом с Белым домом на Северной лужайке, ввели в зал для брифингов для обеспечения безопасности.

Позже стало известно, что стражи порядка застрелили неизвестного мужчину у Монумента Вашингтона.