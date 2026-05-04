Одномоторный самолет врезался в жилой дом в Бразилии. Об этом сообщает Globo.

Согласно информации издания, крушение произошло в Белу-Оризонти. В результате погибло два человека, еще три пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое.

По информации издания, все погибшие и раненые являются пассажирами самолета. Из жителей дома никто не пострадал. В данный момент их эвакуировали, а на месте работают врачи и пожарные.

Как рассказали очевидцы, перед крушением самолет сделал резкий разворот. Свидетели предположили, что пилоты специально поменяли курс, чтобы не врезаться в здание школы.

Причина самого падения остается неизвестной, но во время полета один из пилотов сообщил диспетчерам о трудностях при взлете. Кроме того, в национальном агентстве гражданской авиации этот самолет не был зарегистрирован как аэротакси, поэтому его нельзя было использовать для перевозок.

