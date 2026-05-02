Во Львове произошла стрельба, об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные из соцсетей.

Отмечается, что прозвучало не менее шести выстрелов. Как уточняет Telegram-канал «Типичный Львов», инцидент произошел в районе Рясное. Человек в плаще с оружием в руке бежал в сторону остановки, люди разбегались.

Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что военные из элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» избили и похители жителя Днепропетровской области. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что пострадавший отказался продать военным алкоголь и закрыл магазин.