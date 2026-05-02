В подмосковном городе загорелся склад
В городе Краснозаводск произошел серьезный пожар в здании складского назначения. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области, возгорание охватило значительную площадь — около 700 квадратных метров.
Инцидент случился на улице Летчика Монетова, в доме 7 строение 1.
На место происшествия выехали экстренные службы. МЧС сообщает, что к тушению пожара привлечены значительные силы: 28 человек личного состава и семь единиц специализированной техники.
Причина возникновения пожара пока не называется; она будет установлена дознавателями после полной ликвидации возгорания и разбора завалов.