Неизвестный ранил подростка в руку в центре Сочи

Подростка ранили из неизвестного оружия в центре Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

На видео мальчик показывает израненную руку и следы от попадания пули в районе груди и шеи, а также место, где произошел инцидент.

По словам свидетелей, компания гуляла во дворе дома рядом со школой №24 на Цветном бульваре, как внезапно раздался выстрел попала в ладонь 14-летнему мальчику и и одному из мальчиков пуля попала в руку и рикошетом посекла грудь. Очевидцы не смогли точно определить, откуда стреляли.

Мальчику вызвали скорую помощь, он госпитализирован.

Подробности произошедшего выясняются.

До этого сообщалось, что ростовчанин обстрелял подростков из пневматической винтовки за то, что они бросали камни в его гараж. Одному мальчику пуля попала в живот, его экстренно прооперировали.

Похожий случай произошел в Амурской области — там мужчина обстрелял подростков, которые баловались петардами.