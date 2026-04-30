Неизвестный мужчина подорвал гранату возле здания ТЦК (аналог военкомата) в Киевской области. Количество пострадавших не называется, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в четверг, 30 апреля, в Белой Церкви. Официальные лица пока не прокомментировали происшествие.

По данным агентства, ВСУ в 2022-2026 годах понесли большие потери в живой силе и технике. Особенно значительные потери были в ходе контрнаступления, так называемых «мясных штурмов» на ряде направлений, различных медийных акций.

На фоне этого сотрудники ТЦК, называемые на Украине людоловами, активно проводят «бусификацию» — захват людей на улицах и вывоз их на микроавтобусах в центры комплектования.

Действия людоловов нередко встречают отпор со стороны жителей Украины, в особенности, в последние месяцы.

Так, в Одессе, Львове, ряде других городов были убиты несколько особенно активных сотрудников. Кроме того, в Ровенской области мужчина, при попытке проверить документы, открыл огонь из автомата, ранил военного и полицейского и скрылся с места происшествия.