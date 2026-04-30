Найдена лодка пропавшего топ-менеджера "Яндекса"

В Волгоградской области обнаружена лодка, на которой во время рыбалки пропали известный волгоградский застройщик, топ-менеджер "Яндекса" и еще два человека. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Журналисты уточняют, что лодка рыбаков обнаружена. Как ранее сообщали в полиции, 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области четыре человека пропали на лодке, позднее были обнаружены тела трех человек.

Издание уточняет, что среди погибших оказался топ-менеджер "Яндекса". Поиски тела застройщика продолжаются.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.