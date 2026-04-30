Лифт с людьми внутри упал в российском городе

В одном из жилых домов Краснодара рухнул лифт с людьми внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖК Самолет».

Инцидент произошел в доме номер 101 на улице Ивана Беличенко. Кабина лифта с пассажирами резко опустилась вниз. Другие подробности не уточняются. Известно лишь, что находившиеся внутри люди не пострадали.

Позднее в Telegram-канале «Кубань 24» сообщили, что россияне выбрались из лифта самостоятельно. Ответа от диспетчера они дождаться не смогли. При этом в прокуратуре заявили, что лифт не падал. По словам стражей порядка, кабина опустилась на полметра, после чего пассажиры сами открыли ее изнутри.

Ранее в подмосковном Жуковском лифт в жилой многоэтажке потерял управление, резко взлетел до последнего этажа и травмировал пассажира.