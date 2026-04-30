Суд арестовал мэра Уфы Мавлиева

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил на два месяца в следственный изолятор мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Чиновник был задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, дело связано с незаконными операциями с муниципальной землей, совершенными с использованием служебного положения.

Как полагают в СК, в 2025 году фигуранты могли организовать схему отчуждения земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.

Следствие считает, что глава администрации потребовал от представителя строительной компании оказать услугу — приобрести участок стоимостью свыше 13 млн рублей за счет застройщика с последующим оформлением в его интересах.