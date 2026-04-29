Ураган разнес Кремль в Казани

В Казани мощные порывы ветра срывают конструкции и валят деревья.

Накануне местное МЧС предупредило жителей о сильном ветре и призвало не укрываться под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

Утром 29 апреля в соцсетях появилось сообщение о том, что на Спасской башне Казанского Кремля ветер сдул часовую стрелку. В пресс-службе сообщили, что ее планируют восстановить после реставрации завтра, 30 апреля.

Еще один инцидент произошел во дворе дома на улице Королева. Сильный порыв ветра повалил дерево, которое рухнуло на жилой дом и повредило балкон на третьем этаже – передает издание "Инказан.ру".

