Нашелся нотариус теневого короля Сочи

В Краснодаре прошли обыски в рамках расследования уголовного дела криминального авторитета Рубена Татуляна (Робсон) и Вигена Саркисяна (Шляпа). Об этом сообщает ТАСС.

Силовики наведались к трем близким родственникам Шляпы, а также нашли нотариуса, работавшего в интересах преступного сообщества. Правоохранительные органы установили, что нотариус Елена Лагодина была подконтрольна Саркисяну, в ее офисе проведены следственные мероприятия. В результате обысков изъяты пистолеты Glock и ПМ.

Уехавшие из России Робсон и Шляпа пытаются сохранить свое влияние в регионе, они предпринимают попытки продвинуть лояльных кандидатов в Нотариальную палату Краснодарского края на фоне вакантного поста ее президента после приостановки полномочий прежнего руководителя, уточняет РЕН ТВ.

Ранее Минюст приостановил полномочия Галины Черновой, возглавлявшей Нотариальную палату Краснодарского края. Она бывшая жена экс-главы краевого суда Александра Чернова. Прокуроры выяснили, что бывшие супруги после развода сохранили хорошие отношения и Галина помогала бывшему мужу с оформлением сделок с незаконным имуществом по фальшивым паспортам. Она сделала карьеру благодаря протекции мужа, который до судейства руководил управлением юстиции администрации Краснодарского края и контролировал деятельность нотариусов.

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к Галине Черновой. По такому же иску в августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области изъял имущество ее бывшего супруга рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей.

В 2017 году Татулян был внесен Минфином США в санкционный список в рамках борьбы против организации «Воры в законе».