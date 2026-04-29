Задержан убийца 11-летней девочки на Кубани

Раскрыто резонансное преступление в поселке Стрелка Темрюкского района. Как сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю, задержан подозреваемый в расправе над пропавшей 11-летней девочкой.

Фигурантом уголовного дела оказался 31-летний местный житель. Ему уже предъявлено обвинение по статье об убийстве. На первоначальном допросе мужчина полностью признал свою вину и подробно рассказал следователям об обстоятельствах произошедшего.

Трагедия разыгралась 24 апреля. В тот день потерпевшая вышла из дома на прогулку и не вернулась. Как установило следствие, днем подозреваемый встретил школьницу на улице. Мужчина усадил ребенка в свой автомобиль, после чего они вместе поехали в сторону хутора Белого.

В пути следования злоумышленник удушил девочку. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело за пределы хутора и утопил погибшую в одном из местных водоемов. После содеянного мужчина покинул Темрюкский район, однако правоохранителям удалось выйти на его след и задержать.