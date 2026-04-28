Подросток пропал в Тверской области

В Тверской области продолжаются поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего Максима Курина. Подросток вышел из дома и не вернулся 25 апреля.

О том, как идут поиски, рассказала руководитель пресс-службы ВПСО «Сова» Наталья Муромцева.

— Ведутся поисковые мероприятия, отсматриваются записи с камер видеонаблюдения, продолжаем уточнять все обстоятельства. Очень помогают местные жители — они готовы в любой момент подключиться к прочесывания территории, — добавила Муромцева.

По словам женщины, у Следственного комитета есть несколько версий пропажи молодого человека. По одной из них парень после 22:00 часов мог отправиться из дома в деревню Петровское, передает Aif.ru.

В данный момент специалисты осматривают местность, обрабатывают возможные маршруты подростка и проверяют камеры видеонаблюдения.

