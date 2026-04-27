В Башкирии подтопило более 60 приусадебных участков

Подтопления свыше 60 приусадебных участков фиксируются в нескольких районах Башкирии. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в своих соцсетях.

© Московский Комсомолец

Речь идёт о 61 участке в Уфимском, Илишевском и Давлекановском районах. Причина — подъём грунтовых вод. За сутки поступили два сообщения, связанных с половодьем.

На контроле находятся пять ситуаций в пяти муниципалитетах. Из-за паводка ограничено движение на одном участке дороги, также подтоплен один мост. Спасатели мониторят обстановку. Уровень воды в реке Белой в Уфе составляет 172 сантиметра.

Пока это не критический показатель, но власти продолжают следить за динамикой. Жителям подтопленных территорий рекомендуют подготовить документы и ценные вещи на случай возможной эвакуации.