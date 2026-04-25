В башкирском городе ветер снес часть балкона девятиэтажки

В башкирском городе Туймазы штормовой ветер сорвал балконные рамы на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, сообщает «Туймазинский вестник». По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

В сообщении уточняется, что ЧП произошло в микрорайоне «Чулпан-2» на Кольцевой улице.

«Рама вместе со стеклом слетела на землю», — пишет издание.

По данным Telegram-канала Mash Batash, многоквартирный жилой дом, пострадавший при сильном ветре, был построен менее десяти лет назад — в 2017 году. Местные жители рассказали, что ранее ветер уже таким же образом сносил балкон соседнего дома.

«В управляющей компании заявили, что ничего не слышали о новом обрушении», — пишет канал.

Сегодня в Туймазинском районе действует погодное предупреждение Гидрометцентра: по его данным, там возможен штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с, а местами — град.