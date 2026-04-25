Беспилотник упал на здание в Румынии

Обломки беспилотника повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце.

О падении осколков дрона на здание в ночь на субботу сообщает румынское министерство обороны, передает Reuters.

«Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке. Электрический столб и пристройка дома получили повреждения», — указано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент о пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, из здания было эвакуировано 50 человек. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб.