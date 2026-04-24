Ученица принесла в школу топор

В Алма-Ате ученица одной из школ, как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента полиции, принесла на занятия топор. Несовершеннолетняя планировала противоправные действия по указаниям, полученным от неизвестных в соцсетях.

Накануне в СМИ Казахстана появилась информация со ссылкой на родителей учеников о том, что школьница принесла в образовательное учреждение топор. Руководство учреждения попросило всех родителей проверить переписки детей в мессенджере Telegram, поскольку, по их данным, девочку могли склонять к действиям в чате.

Несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через соцсети, планировала противоправные действия, отметили в пресс-службе городского департамента полиции. Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам, противоправное деяние не допущено.

По факту ЧП управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование. Правоохранители намерены установить все обстоятельства, в том числе лиц, причастных к возможному вовлечению несовершеннолетней в противоправную деятельность.