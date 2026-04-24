Мощный торнадо разгромил американский город

Мощный торнадо разгромил город Энид в американском штате Оклахома. Об этом сообщает телеканал ABC.

В общей сложности 17 торнадо пронеслись по Великим равнинам, от Техаса до Великих озер, в четверг, 23 апреля, крупнейший из которых обрушился на северо-запад Оклахомы. В связи с этим Национальная метеорологическая служба объявила в регионе режим чрезвычайного положения. Торнадо накрыли центральные штаты Америки вслед за серией штормов, простиравшихся от Оклахомы до Миссури и Айовы.

Сильнее всего в результате урагана пострадал город Энид с населением около 50 тысяч человек. Он расположен в 150 километрах от столицы штата Оклахома-Сити. Сокрушительный вихрь сносил жилые дома, затронул несколько колледжей и аэропорт. Кроме того, ураганным ветром повредило авиабазу Вэнс, расположенную в черте города.

Местное управление по ЧС сообщает о 10-11 раненых на юге Энида, у них диагностировали незначительные травмы. В наиболее пострадавших районах ведутся поисково-спасательные работы. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт в соцсетях призвал помолиться за жителей Энида. Масштабы нанесенного стихией ущерба оцениваются. Торнадо надвигается на соседний город Фэрмонт. В то же время в Арканзасе и Миссисипи возможны наводнения.

В ноябре мощный торнадо разрушил бразильский город Рио-Бонито-ду-Игуасу. Стихия тогда унесла жизни пяти человек, 130 получили ранения.