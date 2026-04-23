В Москве арестовали прокурора Ленобласти

Межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Артем Зобов арестован в Москве по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В пресс-службе СКР заявили, что Главное военное следственное управление ведет расследование уголовного дела в отношении межрайонного природоохранного прокурора Ленобласти Артема Зобова. Ему вменяются превышение должностных полномочий и получение взятки (пункты «в», «е» части 3 статьи 286 и часть 6 статьи 290 УК РФ).

В 2024-2025 годах Зобов получил взятки более чем на 6 миллионов рублей за утилизацию отходов на территории воинской части в Ленинградской области. Также он гарантировал не проводить в отношении давших взятку проверки и не привлекать к ответственности за нарушение законодательства.

Ранее в Ставропольском крае суд арестовал министра энергетики Ивана Ковалева.