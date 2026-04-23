На Украине произошла стрельба

В Ивано-Франковске на западе Украины произошла стрельба, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на полицию региона.

В сообщении уточняется, что между двумя водителями авто произошел конфликт, и один из мужчин стал угрожать другому пистолетом, выстрелил в него и уехал, скрывшись с места происшествия.

Полицейские вычислили нападавшего, задержали его и передали следователям. При этом, состояние мужчины, в которого стреляли, не уточняется.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Чернигове на Украине мужчина был пьян.