В Перми ветерана СВО избили в автобусе

В Перми ветеран СВО подвергся избиению в общественном транспорте. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 апреля в салоне одного из городских автобусов. Предварительно, там произошла стычка — мужчину, являющегося ветераном СВО, избили.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Стражи порядка занимаются поисками агрессора.

