Тела двух школьниц найдены в регионе РФ

В Самарской области обнаружены тела двух школьниц. В Минобразования региона заявили, что в обстоятельствах суицида разбираются правоохранительные органы.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел в поселке Мирный, и в обстоятельствах гибели несовершеннолетних разбираются следственные органы.

В министерстве также выразили соболезнования близким и друзьям погибших, и в текущей сложной ситуации ведомство устанавливает все обстоятельства, которые предшествовали трагедии.

Также в Минобразования уточнили, что девочки обучались в разных школах, с руководством которых уже проведены беседы. Информация о буллинге или конфликтах не подтверждается на данный момент.

