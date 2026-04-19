Парашютист с американским флагом врезался в табло стадиона

«Ужасающий инцидент» произошел перед футбольной игрой университета Вирджинии. Тысячи болельщиков на стадионе «Лейн» в шоке наблюдали, как парашютиста унесло внезапным порывом ветра и «впечатало» в табло. Об этом пишет Daily Mail.

В рамках предматчевого шоу парашютисты должны были приземлиться в центре стадиона. Но все пошло не так из-за ветра. На кадрах, снятых зрителями, видно, как парашютист с американским флагом сильно ударился о конструкцию, а его парашют запутался в экране.

Удар был настолько сильным, что части табло оторвались и упали вниз. На стадионе воцарилась тишина.

«Мужчина остался опасно свисать с вершины массивной видеопанели, подвешенной высоко над полем, когда на помощь ему бросились бригады экстренной помощи», — пишет Daily Mail.

Парашютиста в итоге спасли. Университет сообщил, что «в настоящее время он находится в стабильном состоянии».

Это второй подобный случай в США в этом году. В январе, незадолго до начала игры «Райс» — «Техас Стейт» на поле должны были приземлиться пять парашютистов. Но лишь трое добрались до места назначения. Один улетел за пределы стадиона, а второй врезался в трос сетки полевых ворот. Несколько секунд он висел на высоте 11 метров, а затем рухнул на землю.