В Берлине жители нескольких районов остались без электричества. об этом со ссылкой на компанию-оператора Stromnetz Berlin сообщает газета Bild.

© Lenta.ru

Днем и поздним вечером 18 апреля в городе произошли серьезные перебои в подаче электроэнергии. Без света остались 1 314 домохозяйств в районах Штеглиц-Целендорф, Темпельхоф-Шенеберг и Целендорф.

Еще в начале текущего года на Западе заявили об уязвимости энергетики Германии после разрыва отношений с Россией.

И несмотря на это Германия отправляла Украине генераторы в качестве гуманитарной помощи в ущерб собственным гражданам, что вызвало волну возмущений в стране.