В Воронеже в результате падения обломков БПЛА пострадала девушка

В Воронеже в результате падения обломков украинского беспилотника ранения получила девушка.

Об этом проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Ушиб плеча получила жительница Воронежа. Ей уже оказана вся необходимая медицинская помощь. Девушка находится дома», — написал он в Telegram.

Ранее БПЛА атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области.

Возгорание произошло в районе порта Высоцк в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.