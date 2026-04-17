Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером прокомментировал инциденты с попаданием молний в пассажирские самолёты в районе Сочи. Специалист объяснил, почему сразу четыре лайнера подверглись ударам молний, оценил степень опасности подобных происшествий для воздушных судов и пассажиров, а также развеял распространённые опасения относительно безопасности полётов в грозу.

Ранее Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что в воздушном пространстве Сочи молнии поразили сразу четыре пассажирских лайнера. Удары пришлись на разные фазы полёта — при заходе на посадку, взлёте и на этапах снижения. Среди затронутых рейсов — SU‑1110 («Аэрофлот»), DP‑323 («Победа») и HY‑685 (Uzbekistan Airways). Несмотря на повреждения (в т. ч. отверстия в фюзеляже, повреждения стекателей электричества), все самолёты успешно приземлились, пассажиры и экипаж не пострадали.

Стюардесса рассказала, что будет при попадании молнии а самолёт

Эксперт допустил, что во время инцидентов наблюдалось такое метеорологическое явление, как сухая гроза.

Есть такое понятие — сухая гроза. Это довольно специфическое явление: внешне оно почти не проявляется — нет ни проливного дождя, ни мощных грозовых облаков, ни сильного ветра, которые обычно ассоциируются с грозой. Но при этом атмосфера накапливает электрический заряд и даёт разряды в виде молний. Вероятно, с подобным и столкнулись самолёты в районе Сочи. Как мы видим, локально в одном месте сразу несколько бортов получили разряд молнии. Такое случается нечасто: обычно мы слышим об одном‑двух случаях попадания молнии в самолёт за определённый период, а тут сразу четыре. Это, конечно, многовато. Но важно понимать: это не чья‑то недоработка — это природное явление, с которым приходится считаться. Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

Анализируя итоги происшествий, специалист подчеркнул, что, несмотря на внешние повреждения, бортовые и электронные системы самолётов остались в рабочем состоянии.

«Самолёты благополучно, даже без объявления аварийной ситуации, сели — это главный показатель. Получается, что встреча с грозовым фронтом и ударом молнии — хоть и нештатная, но вполне рабочая ситуация для авиации, к которой экипажи и техника готовы. Более того, нередко самолёты получают разряд молнии, и об этом не знает даже экипаж. И никто не знает, не замечает даже — ни пассажиры, ни наземные службы. Почему так происходит? Потому что все современные самолёты изначально проектируются и строятся с учётом возможности подобных ударов. Конструкция должна выдержать разряд любой мощности, при этом все критически важные системы — управления, навигации, связи — обязаны остаться в рабочем состоянии. И, что самое главное, безопасность пассажиров не должна быть нарушена ни при каких обстоятельствах», — отметил специалист.

Эксперт уточнил, что устойчивость к ударам молнии — обязательный параметр при сертификации воздушных судов.

«Это целая система требований к качеству и технологиям, которая обязательно учитывается в авиации на этапе разработки самолёта. Ещё на стадии проектирования инженеры закладывают специальные решения: экранируют проводку, предусматривают пути для стекания электрического заряда, усиливают отдельные элементы конструкции. Потом эти решения проверяются на практике: самолёты проходят специальные испытания на устойчивость к ударам молнии. Так что это всё входит в стандартную программу сертификационных испытаний — без успешного прохождения таких тестов воздушное судно просто не допустят к эксплуатации», — подчеркнул Гусаров.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли пассажирам, планирующим полёт в Сочи, переживать из‑за активности молний, специалист призвал к спокойствию.

«Не нужно думать, что молнии теперь будут постоянно сопровождать полёты в этом регионе. Произошло это буквально локально, в течение, нескольких часов — и всё. Погода меняется постоянно, она никогда не остаётся неизменной надолго. Подобное может произойти в любой точке земного шара — грозы и молнии есть везде, где формируются соответствующие атмосферные условия. Поэтому пассажирам важно помнить: нужно быть спокойным и доверять и разработчикам самолётов, которые создают надёжную технику, и авиакомпаниям, которые следят за её состоянием, и квалификации персонала — пилотов и диспетчеров, которые принимают решения. И как раз эта история с четырьмя самолётами лишний раз подтвердила безопасность современной гражданской авиации: все четыре борта, несмотря на удары молнии, спокойно и благополучно, без объявления какой‑либо нештатной ситуации, добрались до пунктов назначения», — заключил эксперт.

Ранее Росавиация заявила об отсутствии оснований для запрета провоза пауэрбанков в самолётах.