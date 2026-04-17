Пытавшихся совершить теракт в Москве арестовали

Московский суд отправил в следственный изолятор граждан Украины и Молдавии, планировавших взорвать высокопоставленного российского правоохранителя с помощью взрывного устройства, замаскированного под зарядную станцию и установленного в электроскутере. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из документов, обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Факт ареста подтвердил и собеседник агентства, знакомый с ходом расследования.

Ранее, в начале апреля, в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении теракта, который, по данным ведомства, готовилась осуществить Служба безопасности Украины (СБУ) в отношении одного из высокопоставленных руководителей российской правоохранительной системы. Оперативники обнаружили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр. В его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.