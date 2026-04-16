Названа причина поножовщины в Люберцах

Причина резни в Люберцах — отказ старого собственника выселяться из проданной квартиры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 56-летний экс-милиционер Григорий Х. не смог выплачивать взносы по ипотеке.

Банк продал жилье семейной паре. Вместе с тем, бывший владелец не посчитал нужным съехать из проданного из-за долгов жилья.

Новые собственники несколько раз приходили в квартиру на проспекте Победы, требовали, чтобы он покинул их недвижимость.

В четверг, 16 апреля, владельцы снова пришли с просьбой освободить жилье. Григорий позвал их на кухню, завязал ссору, схватил нож и ударил женщину в грудь, мужчину — в ногу.

Пострадавшие покинули квартиру, выбежали на улицу и укрылись от Григория в супермаркете. Бывший полицейский преследовал супругов до магазина, но внутрь не вошел.

Женщина скончалась от полученных ранений. Мужчину экстренно госпитализировали в городскую больницу. Григория задержали, возбуждено уголовное дело.

По данным из открытых источников, в 2010 году экс-полицейский уже привлекался к уголовной ответственности за нападение на коллегу.